Funchal tem das rentabilidades mais baixas para quem compra e quer alugar

Lisboa, Faro e Aveiro a par do Funchal, são as capitais de distrito/regiões autónomas onde menos rende uma habitação comprada e colocada no mercado do arrendamento, segundo as contas do portal Idealista.pt num balanço do último ano, que registou, ainda assim um reforço da valorização dos imóveis arrendados.

"A rentabilidade bruta da compra de uma casa em Portugal para colocá-la no mercado de arrendamento foi de 7,3% em 2023, 1 ponto percentual (p.p) superior à calculada para o mesmo período de 2022 (6,3%). Hoje, a rentabilidade na habitação é superior em 1,7 p.p em relação à observada em 2021, de 5,5%", refere.

"Analisando por capitais de distrito, é em Santarém onde é mais rentável a compra de uma casa para investimento, sendo o seu retorno na ordem dos 7,5%. Seguem-se as cidades de Coimbra (7%), Évora (6,9%), Leiria (6,9%), Setúbal (6,2%), Braga (5,9%) e Porto (5,9%)", acrescenta. "A rentabilidade habitacional mais baixa é obtida pelos proprietários das casas arrendadas em Lisboa (4,6%), Faro (5,1%), Aveiro (5,5%) e no Funchal (5,5%)".

No caso da Madeira, refere o estudo de mercado, aponta para preços médios no Funchal só são superados pelas capitais dos dois principais distritos de Portugal, Lisboa e Porto, situando-se assim nos 14,5 euros/m2.

Foto Idealista.pt

Rentabilidade de escritórios, lojas e garagens

"Este estudo permitiu ainda analisar a rentabilidade de outros produtos imobiliários a nível nacional. Os escritórios permitem uma rentabilidade de 9,2%, as lojas de 8,6% e as garagens de 5,2%", conclui.

"Para a realização deste estudo, o idealista dividiu o preço de venda pelo custo de arrendamento solicitado pelos proprietários nos diferentes mercados no quarto trimestre de 2023. O resultado obtido é a percentagem bruta da rentabilidade que proporciona o arrendamento de uma casa ao seu proprietário. Estes dados permitem a análise do estado atual do mercado e são um ponto de partida básico para todos os investidores que pretendam comprar ativos imobiliários para obter rendimento", explica o idealista.pt.