'Reflexões no Tempo' é "uma forma de preservação da memória de John Dos Passos"

‘Reflexões no Tempo: Dos Passos Revisitado’ “tem como objectivo principal divulgar a obra de John Dos Passos", disse hoje Ana Isabel Moniz, na apresentação da obra, coordenada por Bernardo Vasconcelos.

Trata-se, conforme explicou a presidente do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira, de um livro que, "ao longo das suas 160 páginas, reúne alguns dos trabalhos e estudo sobre a obra deste escritor da literatura norte-americana".

Com efeito, ‘Reflexões no Tempo: Dos Passos Revisitado’ contém alguns dos contributos apresentados no Congresso Internacional ‘John Dos Passos: Vida e Obra’, realizado a 12 e 13 de Setembro de 2019, no auditório do CCJDP.

A obra, em edição bilingue (português e inglês) é o primeiro volume de uma nova colecção editorial da responsabilidade da SRTC/DRC e, neste caso em específico, no âmbito do trabalho e missão do Centro Cultural John Dos Passos, intitulada ‘Colecção Contributos’.

Ana Isabel Moniz salientou ainda, na ocasião, que "este volume, que é também uma forma de preservação da memória de John Dos Passos, no tempo, é também uma sentida e merecida homenagem à Maria do Carmo da Cunha Santos".

Posição que foi secundada pelo secretário regional de Turismo e Cultura. “Em boa hora, há cerca de 20 anos a dra. Maria do Carmo [Cunha Santos], já aqui lembrada (…) depois de uma luta consistente, permanente, saudavelmente teimosa, conseguiu que este centro existisse e despertou no conhecimento regional uma realidade que estava deixada na História. Não estava esquecida, porque havia quem soubesse, mas também não estava lembrada porque não era cultivada permanentemente. E esse trabalho permintiu que hoje nós possamos estar aqui depois de 20 anos de actividade”, realçou Eduardo Jesus.

O governante destacou, por outro lado, a ligação de John dos Passos com a Madeira, "que nos empresta uma presença que é actual, bastante qualificada". "Haja oportunidade e haja sabedoria para tirar proveito desta ligação e todos nós queremos naturalmente ganhar com isso", reiterou.

Rubina Leal, também presente no evento, em representação da Assembleia Regional, destacou a propósito a oferta cultural existente na Madeira.

"Nós somos de facto um dos melhores destinos do mundo, somos de facto um destino insular que tem também uma grande dimensão, mas somos também um destino com uma oferta cultural de que nos podemos orgulhar", disse.

O evento foi realizado no âmbito do programa comemorativo dos 600 anos da Madeira e do Porto Santo e, para além da presença de investigadores de Dos Passos, foi também uma oportunidade para a filha do escritor, Lucy Dos Passos Coggin, revisitar a ilha onde nasceu o seu bisavô e para o seu filho, John Dos Passos.