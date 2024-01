Vacinas contra a covid-19 e contra a gripe mais abrangentes

A vacinação contra a Covid-19 está disponível desde hoje também na Madeira para as pessoas a partir dos 18 anos que se queiram vacinar, além dos restantes que integram os chamados grupos de risco, confirmou a Direcção Regional de Saúde. A par desta alteração, também a vacinação contra a gripe, que abrange dois tipos de gripe A, foi alargada a utentes a partir dos 50 anos. Em todos estes casos a vacinação é gratuita.

“Neste momento, temos verificado um aumento da circulação dos vírus respiratórios, nos quais se incluem os vírus da gripe e da Covid-19, prevendo-se que esta tendência se mantenha, acompanhando as temperaturas mais baixas que temos sentido”, revela a directora regional de Saúde. “É ainda oportuno e recomendado vacinar-se, porque a época ‘gripal’ prolonga-se até Maio”, lembra Bruna Gouveia.

A vacinação contra a gripe sazonal sem custos associados para o utente estava inicialmente reservada para pessoas com idade igual ou superior a 55 anos; pessoas com doenças crónicas, imunodeprimidos ou com patologias específicas que determinam maior suscetibilidade a doença grave e às suas complicações; grávidas; profissionais da área da saúde e outros prestadores de cuidados, nomeadamente nas áreas social de educação de infância e pré-escolar; e ainda para as pessoas em contextos específicos, dando a directora regional de Saúde como exemplos os residentes em instituições, internados em unidades de saúde, doentes apoiados por serviços domiciliários e profissionais de serviços críticos. Com a decisão mais pessoas passam a poder beneficiar desta protecção.

As restantes pessoas podem também ser vacinadas contra a gripe, uma vez que a vacina ainda está disponível nas farmácias comunitárias. Nestes casos a vacinação não é gratuita, há uma comparticipação de 37%. Os utentes devem pedir ao seu médico a prescrição.

Para receberem as vacinas da gripe e da Covid-19 as pessoas que ainda não se vacinaram e que pertencem aos grupos referidos só têm de se dirigir ao seu centro de saúde. “Apenas nas situações em que o critério da idade não se aplica, por exemplo no caso de patologias específicas, é importante existir um registo no Processo Clínico Digital ou apresentar declaração médica que confirme a indicação”, frisa Bruna Gouveia.

As vacinas que estão este ano a ser aplicada contra a gripe, explica Bruna Gouveia, são tetravalentes inativadas, contendo as estirpes previstas para a época 2023/2024, que incluem duas do tipo A, como recomendado pela Organização Mundial de Saúde. “As vacinas pretendem assim conferir proteção contra duas estirpes do vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e duas do Influenza B”.

Também a vacina contra a covid-19, tal como acontece com a da gripe que anualmente é ajustada aos vírus, também esta muda e é por isso este ano diferente da da época anterior. “A vacinação contra a Covid-19 é agora sazonal, ou seja, porque os vírus se modificam, é adaptada para proteger contra as estirpes que circulam actualmente”.

Segundo a directora regional de Saúde, a vacinação acontece em todos os centros de saúde da Região, com ou sem agendamento prévio, mas em alguns casos “poderá haver dias e horários preferenciais para a vacinação contra a Covid-19, para evitar o desperdício de doses”. Isto pode acontecer em locais com menos população ou em que a procura pela vacinação é menor, revela.

“Relembramos que a vacinação é a melhor estratégia para prevenir estas doenças e reduzir a gravidade e a mortalidade associadas. Por isso, as pessoas que pertencem aos grupos de risco que ainda não se vacinaram, devem fazê-lo, dirigindo-se ao seu Centro de Saúde com a maior brevidade possível”. Bruna Gouveia, directora regional de Saúde

A par da vacinação, a autoridade de saúde recorda a importância das medidas de prevenção das doenças respiratórias, como a lavagem frequente das mãos, a desinfeção de superfícies, o arejamento de espaços, o distanciamento físico e o uso de máscara quando as pessoas apresentam sintomas respiratórios.