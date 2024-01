Cafôfo diz que “o Governo Regional assobia para o lado” perante as dificuldades

Paulo Cafôfo, quebrando a tradição, está a intervir no primeiro dia de trabalhos do Congresso do PS-Madeira, numa apresentação da Moção de Estratégia Global, a meias, com Marta Freitas.

“Estamos mobilizados e prontos para o que aí vem. Estamos convictos dos bons resultados do PS nas próximas legislativas e acreditamos na vitória.”

Cafôfo diz estar convicto da otbtenção de um bom resultado eleitoral, já em Março, mas o projecto para quatro anos mantém-se, independentemente do resultado.

O presidente do PS volta a acentuar a defesa da autonomia e da Região, reivindicando, assim, um espaço historicamente tomado pelo PSD.

Cafôfo prometeu um novo ciclo de desenvolvimento na Região, não apenas mudando de Governo, mas com políticas diferentes. Uma região moderna com economia sustentável.

O líder do PS acentua o orgulho de ser madeirense, como um objectivo.

Cafôfo fala em governação desastrosa do PSD, que conduziu a uma região com pobreza e muitas fragilidades, no acesso á saúde, emprego qualificado e habitação. Perante isto, “o Governo Regional assobia para o lado”.

A Madeira não vai lá com palavras bonitas. De que vale o maior PIB do Mundo se a riqueza não for bem distribuída, questiona o líder do PS. “Basta”.

“Queremos uma Região com maior qualidade de vida para todos e não apenas para alguns”.

Cafôfo destacou, entre estes todos, os mais jovens, que precisam de autonomia pessoal, mas também os mais velhos, que têm dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, ou as mulheres, que têm salários inferiores, em trabalho igual.

Esta nas mãos dos madeirenses provocar a mudança que tantos desejam, garante.

Cafôfo referiu-se, também ao segundo grande desafio eleitoral daquele que se prevê ser o mandato, as eleições autárquicas, para as quais pediu o envolvimento das estruturas de base.

Continuando nas estruturas de base, Cafôfo diz contar com a JS para contrariar a tendência de saída de jovens da Madeira.

A Mulheres Socialistas foram outra referência, lembrando Cafôfo, que Marta Freitas é a primeira secretária-geral. Ficou também uma mensagem a Cátia Pestana, presidente das Mulheres socialistas.

No final da intervenção, Paulo Cafôfo referiu-se aos emigrantes madeirenses e à importância da comunidade para a própria ilha. A Madeira precisa para a economia, combater o despovoamento e inverter a quebra demográfica.

Cafôfo falou, também, da sua experiência como secretário de Estado das Comunidades portuguesas: “Cumpri.”

Vaja, na íntegra, a intervenção de Paulo Cafôfo (com pequenas alterações resultantes da oralidade):

“Caras amigas e caros amigos,

Caras e caros Madeirenses e Porto-Santenses,

Somos um partido forte e resiliente que sempre soube estar à altura dos desafios, encarando cada obstáculo e cada adversidade como uma oportunidade para progredir e avançar.

Sabemos que nos esperam tempos exigentes, marcados por vários atos eleitorais, mas não tememos, nem vamos recuar perante as dificuldades.

Enfrentaremos todas as batalhas com coragem e determinação, cientes de que a atual conjuntura é muito diferente daquela que existia nas últimas legislativas.

Hoje o quadro político é outro, marcado pela demissão do Primeiro-Ministro, pela dissolução da Assembleia da República e pelo fim de um Governo PS de maioria absoluta.

Tudo isto torna a nossa tarefa ainda mais dura, mas estamos mobilizados e prontos para o que aí vem.

Estamos convictos dos bons resultados do PS nas próximas legislativas e acreditamos na vitória.

Seja qual for a solução governativa que saia das próximas eleições, o nosso objetivo mantém-se, temos um projeto a quatro anos: Queremos e vamos mudar o destino da Madeira!

Numa Região onde nunca houve alternância democrática, onde o PSD se mantém agarrado ao poder há quase meio século, temos orgulho nos nossos militantes e nos nossos apoiantes.

São gente de fibra e de coragem que nunca se vergou, nem nunca cedeu.

Se olharmos para trás, para os últimos 50 anos, a firmeza de ideias e o impulso para agir são o nosso maior legado.

Um legado que queremos honrar e perpetuar.

Somos um partido de causas e de valores, ancorado nos princípios de sempre.

Avançamos juntos, sem abrir mão do compromisso que assumimos com todos os Madeirenses e Porto-Santenses: Defender a Autonomia e os interesses da Região.

Acreditamos no projeto que temos para a Madeira, um projeto robusto, ambicioso e transformador.

Na estratégia que desenhámos as pessoas estão no centro.

Só assim seremos capazes de responder às necessidades da população e resolver os seus problemas,

e é isso que transmitimos na nossa Moção de Estratégia Global, apresentada pela Marta Freitas, que como já anunciei publicamente será a nossa próxima Secretária-Geral do PS Madeira.

Uma mulher competente, qualificada, com provas dadas na política e em particular na Assembleia da República, que será uma enorme mais-valia para o nosso projeto.

A Marta Freitas será a primeira mulher eleita Secretária-Geral do PS Madeira.

Peço ao congresso uma salva de palmas.

Caras e caros camaradas,

Com o PS M daremos início a um novo ciclo de desenvolvimento da Região, com um programa de reformas estruturais e uma agenda com foco no aumento de rendimentos.

Não queremos apenas mudar o governo, Queremos e vamos mudar a vida dos Madeirenses e dos Porto-Santenses

através de políticas que permitam a construção de uma sociedade mais justa, mais igual e mais inclusiva.

Transformaremos a Madeira numa Região sustentável, moderna, com uma economia diversificada e pujante que valorize o trabalho – porque quem trabalha não pode estar condenado a ser pobre.

A Madeira precisa de mudar e o PS-Madeira será o motor dessa mudança.

Com o otimismo e a energia, vamos tornar a nossa terra no lugar com que sonhamos, na terra que queremos deixar aos nossos filhos.

Uma terra de oportunidades, com lugar para todos e onde ninguém é deixado para trás.

Uma terra que volte a puxar pelo nosso orgulho madeirense.

Temos essa ambição, temos esse dever, temos essa responsabilidade.

E vamos conseguir!

A governação desastrosa do PSD

Deixou a Madeira no estado em que ela está hoje.

Uma Região marcada pela pobreza, pela exclusão social e pela desigualdade.

Uma Região onde a esmagadora maioria das famílias enfrenta enormes dificuldades, com baixos salários, aumento constante do custo de vida e do preço da habitação.

Uma Região com muitas fragilidades no acesso à saúde, sem emprego qualificado e sem futuro para os jovens.

E perante tudo isto, o que faz o Governo Regional? Nada.

Assobia para lado, indiferente aos problemas reais e concretos dos Madeirenses e dos Porto-Santenses, sem nada resolver.

Madeira não vai lá com as palavras bonitas do Governo sobre desenvolvimento e crescimento que, espremidas, em nada se traduzem.

De que adianta termos o melhor PIB da história se isso não se reflete em mais rendimento para as famílias?

Podemos ter o melhor PIB do mundo que de nada servirá se a riqueza não for bem distribuída.

E na Madeira a riqueza está concentrada nas mãos de alguns, enquanto os restantes (que são a maioria) continuam a ter de fazer contas à vida para chegar ao fim do mês.

Basta!

É tempo de a Madeira virar a página de uma governação presa aos interesses instalados e incapaz de trazer para a Região aquilo de que ela precisa para dar o salto.

É tempo de a Madeira exigir rigor, competência e coragem política para se afirmar no país.

O que não podemos é continuar a navegar à vista, ao sabor das conjunturas e dos interesses dos que gravitam à volta do partido do poder.

Queremos uma Região com melhores salários e melhores rendimentos.

Queremos uma Região com menos desigualdades.

Queremos uma Região onde os jovens tenham emprego e oportunidades.

Queremos uma Região com qualidade de vida para todos e não apenas para alguns.

E quando digo todos, quero mesmo dizer todos:

Falo dos nossos filhos e dos nossos netos, que tem ambições pessoais e profissionais, que estão agora a fazer planos para a vida, mas não conseguem um trabalho qualificado que lhes garanta a independência.

Falo dos mais velhos, dos nossos pais e dos nossos avós, que têm dificuldades no acesso à saúde e continuam a fazer contas à vida para chegar ao final do mês.

E falo também das mulheres, que são empurradas para uma escolha entre a vida pessoal e profissional ou que para trabalho igual recebem salário inferior.

Caras e caros camaradas,

Nesta primeira intervenção que faço ao congresso queria destacar o trabalho das nossas estruturas de base.

As nossas secções e as nossas concelhias.

O vosso trabalho é fundamental para tudo o que queremos concretizar.

Só com um partido dinâmico em todos os concelhos e freguesias da Madeira poderemos alcançar os nossos objetivos políticos.

As eleições autárquicas ocorrem daqui a 2 anos e serão também muito importantes no nosso percurso político. Conto com todo o vosso empenho para conseguirmos empreender os melhores resultados para o PS Madeira.

Também uma palavra às Mulheres Socialistas e Juventude Socialista.

São duas estruturas com missões diferentes, com histórias diferentes, mas têm ambas uma importância fulcral no nosso partido.

Como afirmamos na nossa moção, as poucas oportunidades de emprego na Região que resultam de um modelo económico de vistas curtas - têm provocado o aumento do desemprego entre os mais novos e levado muitos jovens a abandonar a Região, à procura de melhores condições de vida no continente ou no estrangeiro.

Isto tem de mudar.

Os jovens madeirenses merecem viver na sua terra, merecem trabalhar na sua terra, merecem construir uma família na sua terra.

Contamos com a JS para mobilizar a juventude madeirense!

O PS Madeira é um exemplo nacional, em linha com a ação progressista do Partido Socialista, no que diz respeito à paridade.

Temos cada vez mais mulheres na vida política e partidária no Partido Socialista, seja nas estruturas internas do partido, seja nas assembleias eleitas a todos os níveis políticos.

No PS Madeira todos e todas contam.

Contamos contigo Cátia, como Presidente das Mulheres Socialistas da Madeira e toda a vossa mobilização, para continuarmos a lutar por uma sociedade mais inclusiva e mais solidária, onde a igualdade de género e o empoderamento das mulheres seja uma efetiva realidade.

Uma sociedade onde todas as mulheres tenham voz, direito a uma carreira e a um salário justo.

Uma sociedade que proteja as mulheres vítimas de violência doméstica.

Uma sociedade onde as mulheres possam ser mulheres por inteiro.

Uma palavra para a nossa Tendência Sindical.

Se há partido, em Portugal, que valoriza o Trabalho e o Emprego, esse partido é o Partido Socialista.

E tem provas dadas com as políticas que implementou, algumas delas referência no contexto europeu.

Os governos do PS estiveram sempre na vanguarda da defesa dos direitos dos trabalhadores que culminou, nesta legislatura, com a valorização da concertação social, com a aprovação da Agenda do Trabalho Digno e com Acordo de Competitividade e Rendimentos, que veio permitir o aumento histórico do salário mínimo e de aumentos salariais acima da inflação.

Conto com a Sofia Canha e com todos os nossos camaradas filiados na UGT-Madeira, agora com a presidência da Leonilde Cassiano.

Queria, ainda, deixar uma palavra de agradecimento, em particular, ao nosso camarada Ricardo Freitas - que deixou no ano passado a presidência da UGT Madeira - por todo o trabalho que desempenhou ao longo das últimas décadas em defesa dos trabalhadores madeirenses.

Peço ao Congresso uma grande salva palmas de reconhecimento. Obrigado.

Por último - e compreenderão porque deixei para último - uma palavra para o nosso Núcleo das Comunidades, que tem feito um enorme trabalho, um trabalho meritório junto dos nossos concidadãos regressados, e tem sido uma enorme mais-valia para o PS Madeira.

Julgo que desempenhei da melhor forma possível o serviço público que prestei ao País como Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

Foi um orgulho para mim poder representar o País no trabalho com a nossa diáspora, nos 4 cantos do Mundo.

Os portugueses que residem no estrangeiro são extraordinários.

Realizam coisas extraordinárias em todas as áreas profissionais, somos exemplo de trabalho, perseverança e competência em todos os países onde temos os nossos concidadãos.

A Madeira é uma Região aberta ao mundo pela sua Diáspora.

A Diáspora Madeirense, tem uma importância e um potencial estratégico para o desenvolvimento da Região que tem de ser valorizado:

Temos de apoiar os Madeirenses no estrangeiro através de Programas de Apoio a Associações e Clubes.

Temos de reforçar a ligação da Região ao Programa de Apoio ao Investimento da Diáspora e integrar aqueles que regressam à Madeira.

Temos de apoiar os Talentos da Diáspora, pelas suas experiências e percursos profissionais, e os Luso Descentes em particular;

Como Secretário de Estado da Comunidades Portuguesas, cumpri com vários compromissos ao longo desta Legislatura.

Cumpri com a nossa gente, a nossa melhor gente, com os nossos trabalhadores dos consulados e com o acordo histórico que culminou na aprovação de novas tabelas salariais, com o investimento na digitalização dos serviços aos cidadãos como consulado virtual ou a ampliação de valências e países do Centro de Atendimento Consular, com a prestação de um melhor serviço às nossas comunidades, com um recorde apoios às associações e clubes para desenvolverem as suas atividades,

Com um aumento dos apoios sociais e criação de estruturas como o adido e conselho social na Venezuela, Ou o mapeamento social na África do Sul.

Com a criação do programa de digitalização do ensino que permite que o ensino do português no estrangeiro como língua de herança expanda nossa cultura no mundo.

Estou aqui, perante vós, com o sentimento de dever cumprido.

E agora é altura de dar início a um novo ciclo.

Caras e caros camaradas,

Madeirenses e Porto-Santenses,

O PS é a esperança da Madeira.

Somos a única solução governativa na Região.

Contamos, por isso, com todos: militantes, apoiantes, simpatizantes e com aqueles que não se identificam com as políticas do atual executivo regional e querem fazer parte da transformação que se impõe.

Não podemos perder mais tempo!

Precisamos da irreverência dos mais novos, da experiência dos mais velhos, da sensibilidade das mulheres.

Precisamos de todos e contamos com todos para uma Causa chamada Madeira.

Viva o PS !

Viva a Madeira!"