Paulo Cafôfo recebido com forte ovação

O novo líder do Partido Socialista da Madeira, Paulo Cafôfo, foi recebido com uma forte aclamação pública por parte das cerca de cinco centenas de delegados, militantes e simpantizantes da estrutura política no Congresso Regional que decorre este fim-de-semana na cidade do Funchal.

A reunião magna dos socialistas marca a consagração do novo líder do partido Paulo Cafôfo, que conquistou as eleições directas de 2 de Dezembro último com 1.450 (98,64%) dos votos enquanto candidato único.

Do programa para esta manhã consta a apresentação do Relatório de Actividades dos órgãos cessantes, seguida da apresentação, debate e votação das propostas de Alterações Estatutárias.