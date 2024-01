Novo acidente agora no túnel das Preces em Câmara de Lobos

Um acidente ocorrido pouco antes das 8h30 na Via Rápida, mais precisamente no túnel das Preces na zona de Câmara de Lobos, está agora a condicionar o trânsito automóvel no sentido Ribeira Brava - Machico.

O acidente que, para já, não conseguimos confirmar a gravidade, está pelo menos a provocar uma fila de mais de 1 km, deixando passar apenas uma viatura de cada vez a partir do km 7.5, o que implica que pelo menos uma faixa está bloqueada.

Foto Google Maps

Refira-se que o outro acidente, reportado inicialmente, está resolvido mas o congestionamento causado estende-se por mais de 6 km.