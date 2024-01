Lagarde recusa integrar governo francês por considerar estar "em missão" no BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse hoje que recusou integrar o novo Governo francês, porque considera que está "em missão" no seu cargo atual.

"Se me propusessem ser a rainha da Prússia agora, diria que não", assegurou, com ironia, quando interrogada sobre o convite para ser a ministra dos Negócios Estrangeiros no novo executivo, chefiado por Gabriel Attal, de 34 anos.

Lagarde, cujo mandato à frente do BCE termina em outubro de 2027, disse que se sentiu "muito honrada" por ter integrado outros governos, durante as presidências de Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy.

Acrescentou que estaria "muito orgulhosa de servir de novo" em França, mas agora está "em missão" no BCE e não tem intenção de sair "no momento em que as coisas estão delicadas".

A chefia do Ministério dos Negócios Estrangeiros no novo governo acabou por ser entregue a Stéphane Sejourné, que fez a sua carreira política junto do atual Presidente, Emmanuel Macron, e que estava a dirigir o partido deste.