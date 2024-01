FC Barcelona bate Osasuna e defronta Real Madrid na final da Supertaça de Espanha

O FC Barcelona juntou-se hoje ao Real Madrid na final da Supertaça de Espanha de futebol, após bater o Osasuna, por 2-0, nas meias-finais da competição que decorre em Riade.

Depois de os 'merengues' terem assegurado, na quarta-feira, um lugar no jogo decisivo na Arábia Saudita, ao baterem o Atlético de Madrid no prolongamento (5-3), os catalães confirmaram o seu favoritismo perante a formação de Pamplona, embora só no tempo extra tenham ficado sossegados ante um adversário que deu boa réplica.

Sem João Cancelo, lesionado, e com o João Félix no banco de suplentes e a entrar apenas aos 61 minutos, o FC Barcelona dominou em todas as áreas estatísticas, contudo chegou ao intervalo sem traduzir essa supremacia em golos.

O primeiro tento surgiu somente aos 59 minutos, através do 'inevitável' ponta-de-lança polaco Robert Lewandowski, que, desmarcado por Gundogan, irrompeu entre dois defesas e, em queda, na área, atirou para o fundo das redes.

As dúvidas quanto ao vencedor ficaram dissipadas apenas aos 90+3 minutos, quando o 'menino' Lamine Yamal deu, após evitar um adversário, a melhor sequência a um passe de João Félix, sentenciando o definitivo 2-0.

Real Madrid e FC Barcelona reeditam a final da edição anterior da Supertaça de Espanha, vencida pelos 'blaugrana', protagonizando o 'El Clássico' no domingo, a partir das 19:00 (hora de Lisboa), em Riade.