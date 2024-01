Maritimo visitou Escola da Alforra, em Câmara de Lobos

Uma comitiva do Marítimo visitou, esta tarde, a escola EB1/PE Ribeiro da Alforra, em Câmara de Lobos. Deste modo, Samu Silva e Noah Madsen (equipa A), Diana Figueira (equipa feminina), Bruno Moreira (equipa de futsal), Tomás Abreu (equipa de andebol) e ainda André Sousa Martins, Team Manager da equipa principal, partilharam as suas experiências desportivas com os alunos da escola e, também, procuram promover o gosto dos hábitos pela prática desportiva.