Trânsito caótico com chuva, nevoeiro e congestionamentos e acidente

A manhã desta sexta-feira promete ser complicada nas estradas da Madeira, sobretudo na costa sul, com várias zonas já com trânsito caótico, mas sobretudo na Via Rápida. Há pelo menos um acidente reportado.

Ver Galeria

Agravado pelo piso molhado da chuva que continua a cair com persistência, nalgumas zonas as nuvens baixas criam um nevoeiro que obriga à condução ainda mais cautelosa do que é habitual.

Ver Galeria

No caso do acidente, ocorreu no sublanço Caniço - Porto Novo, ao km 27.6 e estende-se o congestionamento a mais de 1,5 km de extensão no sentido Machico - Ribeira Brava.

Mais do que necessário, hoje é um daqueles dias em que é crucial manter a calma e o comportamento adequado a uma boa condução e responsável.