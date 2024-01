Conheça a tradição do ‘varrer dos armários’ na Madeira

Na Madeira a Festa de Santo Amaro tem ganho cada vez mais força em vários concelhos, nomeadamente em Santa Cruz onde o dia 15 de Janeiro é assinalado com um feriado. São muitas as pessoas que aproveitam este dia para desmanchar o presépio, mas também para comer as últimas broas e beber os últimos licores antes de iniciar a dieta do Ano Novo.

Mas muitos vão de vassoura na mão, reavivando a tradição do ‘varrer dos armários’.

Humberto Jesus, do Grupo de Romarias Antigas do Rochão, lembra-se bem desta ‘moda’, onde os antigos iam de casa em casa ‘varrer’ os doces e os “restinhos” que tinham ficado da Festa.

“Em tempos as pessoas visitavam-se muito. Não havia televisão nem outros entretenimentos. E então aproveitavam para ir de casa em casa conviver com a família e com os vizinhos nesta quadra natalícia e início de Ano Novo, nomeadamente no Dia de Reis. Diziam que iam ‘varrer os armários’ que era o mesmo que dizer que iam comer os restinhos que tinha ficado da Festa. Não havia grandes divertimentos e as pessoas tinham de ter com o que se ocupar e uma brozinha e um licorzinho caía sempre bem”, explicou, contando que antigamente havia gente que no início do ano, quando tirava uma fornalha de pão, colocava ainda mais um tabuleiro com broas para receber as últimas visitas.

Humberto Jesus referiu que em Santa Cruz a tradição do ‘varrer dos armários’ foi sempre em Santo Amaro, mas explicou que na Camacha, por exemplo, há quem aproveite para ‘varrer’ as últimas iguarias da Festa no Santo Antão, que se assinala no último domingo de Janeiro.

Seja como for, “o importante é manter vivas estas tradições para lembrar os nossos avós, tios e antigos vizinhos”, defende.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a Festa em Honra a Santo Amaro tem como cabeça de cartaz os HMB, que sobem ao palco esta sexta-feira, pelas 22h30. Uma banda portuguesa que promete “entregar música com sentimento” a Santa Cruz.

Até ao dia 15 de Janeiro, a festa vai contar com diversas actividades, inclusive com um espectáculo pirotécnico e sessão comemorativa do Dia da Freguesia de Santa Cruz. Quem quiser tem aqui uma boa oportunidade para ‘varrer os armários’ neste concelho e pela ilha.