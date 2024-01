CMF alerta para interrupção do trânsito na Rua do Aljube na próxima sexta-feira

"Por motivos de realização de trabalhos de montagem de grua torre, a cargo da empresa Socicorreia Engenharia, será necessário proceder à interrupção da circulação automóvel na Rua do Aljube, no dia 12 de Janeiro de 2024", informa a Câmara Municipal do Funchal (CMF).

O trânsito estará, portanto, interrompido, na próxima sexta, entre as 07 e as 17 horas.

Na nota remetida às redacções, a autarquia solicita ainda "a melhor compreensão pelos eventuais transtornos causados" e apela à "colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente".

A coordenação do trânsito será efectuada pela Polícia de Segurança Pública.