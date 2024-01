Não houve nenhum vencedor do primeiro prémio de hoje do sorteio do Euromilhões, fazendo com que o valor em jogo no sorteio da próxima sexta-feira passe para os 78 milhões de euros.

No total, esta terça-feira houve um apostador fora de Portugal que ganhou um segundo prémio, no valor de 563 mil euros.

Já o terceiro prémio, com o montante de 18 mil euros, teve sete vencedores, um dos quais em Portugal.