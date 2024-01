Mais de 50 doentes esperam internamento na Urgência do Hospital na Madeira

Há profissionais de saúde a falar em caos. Neste momento, estão mais de 50 doentes na Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça a aguardar uma cama para internamento.

A maioria deles são doentes agudos, que necessitam de cuidados no internamento hospitalar. Apenas uma minoria, menos de dez, são doentes que já tiveram alta clínica, mas que, por razões sociais, se mantêm no Hospital, no caso, no Serviço de Urgência Geral.

A situação, que provoca desgaste a utentes e a profissionais de saúde, tal como no resto do País, deve-se ao aumento dos doentes respiratórios (infecções respiratórias), nomeadamente gripes.

No entanto, não é possível avançar com rigor quantos estarão infectados por Covid-19, pois o Serviço de Urgência não tem tido testes rápidos para a infecção por SARS-CoV-2, situação que se começou a resolver nos últimos dias.

A maioria das pessoas a aguardarem internamento são idosas, havendo mesmo gente com mais de 90 anos.

Recurso aos centros de saúde

Os profissionais de saúde apelam aos utentes que procurem, primeiro, as urgências dos centros de saúde e, só em casos graves, a hospitalar.

Por exemplo, no Funchal, o serviço funciona até às 24 horas no Centro de Saúde do Bom Jesus.

O DIÁRIO já solicitou esclarecimentos ao SESARAM, nomeadamente, sobre as causas próximas da situação e medidas que vão ser tomadas para as minorar. Aguardamos esse esclarecimento.