PTP desmente Albuquerque e diz que há falta camas no hospital

O Partido Trabalhista Português (PTP) já veio a público se pronunciar sobre o problema da sobrelotação do Serviço de Urgência e da falta de camas de internamento no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Em comunicado enviado às redacções, assinado por Raquel Coelho, o partido diz que "não há camas nas urgências, nem no hospital".

Nesse sentido argumentam: "ao contrário do que veio responder o presidente do Governo Regional em relação à falta de camas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, o PTP vem contrariar as afirmações de Miguel Albuquerque", podemos ler na missiva remetida no início desta noite.

“Os utentes ficam em sala aberta, ou seja, no corredor das urgências, largados nas macas, dias a fio, sem condições e sujeitos a apanhar outros vírus enquanto esperam ser reencaminhados para internamento, porque não existem camas nas várias unidades do Hospital Nélio Mendonça para receber os doentes em tempo útil", adiantam.

Raquel Coelho considera mesmo "vergonhoso" o que disse Albuquerque, ao desmentir as denúncias que têm sido feitas.

"O PTP recomenda ao Governo que vá visitar o serviço de urgências e os corredores do hospital, porque ou estão a mentir ou desconhecem a realidade", conclui Raquel Coelho.