Doentes à espera de cama na Urgência passam de 41 para 18

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) já conseguiu resolver a situação de alguns dos doentes que aguardavam, na Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, de cama para serem internados.

Dos 41 utentes nestas condições apontados pelo director clínico às 16 horas, às 20 horas já só se contavam 18, de acordo com actualização feita pelo SESARAM, em comunicado enviado às redacções.

A mesma fonte faz saber que "a afluência ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nelio Mendonça mantém-se dentro das médias de atendimentos diários [350]. Hoje, dia 9 de Janeiro, no período compreendido entre as 00h00 e as 20h30, foram registados cerca de 300 atendimentos". O SESARAM realça que "todas as especialidades do serviço de urgência mantêm a capacidade de resposta aos utentes".

Apelando à compreensão dos utentes, a empresa pública do sector da Saúde nota que são cerca de 190 os utentes em situação de alta clínica que ocupam, neste momento, uma cama de hospital, "o que congestiona a capacidade de internamento dos próprios serviços e das situações agudas".

“Não há camas nas Urgências mas há camas no hospital” Miguel Albuquerque comentou, esta tarde, o facto de haver cerca de meia centena de pessoas a aguardar por uma cama para internamento no Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, atribuindo-o “a um problema de pico de gripe”, “normal nesta altura”.

Na tarde desta terça-feira, quando confrontado com este problema da falta de camas, Miguel Albuquerque disse que "o Serviço de Urgências não é para internar pessoas, as pessoas são ali atendidas, tratadas e depois encaminhadas para as unidades” respectivas, disse, acrescentando que “não há camas nas Urgências, mas há camas no hospital”.