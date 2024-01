Obras no tribunal de Santa Cruz avançam até ao final deste ano

As obras de remodelação do tribunal de Santa Cruz vão avançar até ao final de 2024, a par da intervenção em duas antigas casas de magistrados, localizadas junto ao quartel dos bombeiros, para onde serão transferidas as instalações da PSP. O prazo foi indicado esta manhã pelo presidente da edilidade santacruzense, Filipe Sousa, na sessão de assinatura de um contrato com o Ministério da Justiça, que vai permitir a realização da obra no tribunal, orçamentada em cerca de 600 mil euros.

Presente no acto, a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, descreveu que a atenção à remodelação do tribunal de Santa Cruz foi uma promessa que fez aquando da primeira das quatro visitas que efectuou à Região durante o mandato que agora vai terminar. A governante referiu que exerceu o seu mandato sob o desígnio de “fazer acontecer”, com o propósito de “tirar do papel” projectos que há muito estavam a ser adiados.

Já o presidente Filipe Sousa admitiu que a sessão de hoje suscitava-lhe sentimentos antagónicos, de orgulho por conseguir lançar a obra, mas também tristeza por ter levado tanto tempo a ser aprovada pelo governo central. De qualquer modo, enalteceu o empenho da ministra, bem como do juiz presidente Filipe Câmara e do administrador judicial Adelino Cruz.

Declarações prestadas esta manhã, na sessão de assinatura do contrato com a Câmara Municipal de Santa Cruz para a elaboração do projecto de adaptação e remodelação das instalações do tribunal daquele concelho. Está previsto um investimento total de 625 mil euros para a reabilitação do edifício, celas e acessibilidades, investimento público no âmbito da Programação Plurianual de Investimentos para a Justiça.

Na tarde desta sexta-feira a ministra da Justiça visita as obras de requalificação do Tribunal Judicial de Ponta do Sol. A empreitada abrange a reabilitação do edifício, criação de acessibilidades, futuras instalações dos serviços do Ministério Público, renovação da cobertura, substituição das cantarias exteriores, paredes em tijolo de vidro e porta metálica, num investimento de 818 mil euros e que tem decorrido nos últimos meses.

Ao final da tarde, pelas 17h00, a ministra vai à cadeia da Cancela conhecer o projecto 'Trégua - Práticas Artísticas para a Reinserção Social, bem como vai visitar as obras que decorrem na cozinha daquele edifício prisional, que incluem a remodelação da cozinha (esgotos, águas e instalações elétricas), no valor de 115 mil euros. O projecto 'Trégua' tem por objectivo fomentar a integração social e laboral através da arte, promovendo a capacitação de 12 reclusos.