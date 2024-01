Renato Gouveia reeleito para a direcção do Clube Desportivo São Roque

Renato Gouveia foi reeleito presidente da direcção do Clube Desportivo São Roque. Volta a desempenhar o cargo, pela quarta vez, por mais três anos, tendo para isso contado com a unanimidade dos votos dos presentes no acto eleitoral que decorreu esta terça-feira.

Para o triénio 2024-2026 processam-se algumas mexidas na Assembleia Geral, Direcção e no Conselho Fiscal.

Assim, os órgãos sociais para este triénio são:

Assembleia Geral - Presidente: Pedro Gomes; 1º Secretário: Rui Freitas; e 2º Secretário: Rui Aguiar.

Direcção - Presidente: Renato Gouveia; Vice-Presidente: Carlos Morais; Secretário: Horácio Gouveia; Tesoureiro: Carlos Jardim; Vogal: Raquel Marques; Vogal: Nuno Henriques; Vogal: Agostinho Gouveia; Vogal: Paulo Ferreira; e Vogal: Bruno Nunes.

Conselho Fiscal - Presidente: Artur Costa; Secretário: Jorge Caldeira; e Relator: Danilo Melim.

No comunicado à imprensa, é informado que a tomada de posse dos órgãos agora eleitos ficou agendada para o próximo dia 16 de Janeiro, às 19h30, na Sala ‘Ricardo Gomes’ do Complexo Desportivo do Clube Desportivo São Roque.