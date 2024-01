Soprano Manon De Andreis encanta no tradicional Concerto de Ano Novo

A Orquestra Clássica da Madeira deu as boas-vindas ao ano de 2024 com o seu tradicional Concerto de Ano Novo, no Teatro Baltazar Dias, no Funchal.

O maestro convidado Gianluca Marcianò e a soprano Manon De Andreis foram recebidos com casa cheia (isto porque a lotação estava esgotada desde o início do mês de Dezembro), que se deixou conquistar pelo duo, com provas dadas em França, no recital 'Les chemins de l’Amour', em 2022 e, em Itália (Locri e Calábria), no ano agora findo. Juntos encerraram também Jornadas do Património de 2023, em Isle-en-Dodon, o recital 'Le défilé du temps', que foi também um grande sucesso.

Na Madeira, a soprano estreante em solo luso deu voz a célebres obras do século XIX, da dinastia Strauss e de Franz von Suppè, habitualmente interpretadas em festas e bailes e, ainda, a algumas arias de Gaetano Donizetti, entre outras surpresas que deliciaram o público.

A Orquestra Clássica da Madeira apresentou-se com uma formação sinfónica, com um total de 61 instrumentistas em palco (além dos seus 43 instrumentistas fixos juntaram-se-lhe mais 18 instrumentistas).

Este espectáculo contou com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.