Dia da Marinha assinalado na Madeira com actividades de 18 a 20 de Maio

As comemorações do Dia da Marinha também vão chegar à Madeira com uma série de actividades que se realizam entre os dias 18 e 20 de Maio.

O primeiro dia será marcado com um 'open day' dos faróis da Ponta do Pargo e de São Jorge, entre as 10h00 e as 12h00 e das 14h00 às 17h00, em parceria com a Autoridade Marítima Nacional, bem como com um Open Day em parceria com o Clube Naval do Funchal.

Para o dia 19 de Maio está agendada a regata Comemorativa do Dia da Marinha, em parceria com a Associação Regional de Canoagem da Madeira.



No dia 20 de Maio, haverá oportunidade de visitar o NRP Zaire a partir das 09h30 até às 11h30 e das 14h00 às 17h00, e ainda batismos de mar para crianças de comunidades locais da zona interior da ilha da Madeira entre as 14h00 e as 17h00, ambas as actividades decorrerão no Porto do Funchal.



O Dia da Marinha celebra-se a 20 de Maio, em homenagem ao grande feito de Vasco da Gama que neste dia, em 1498, pela primeira vez na história, ligou, por via marítima, a Europa ao Oriente, com a chegada a Calecute, na Índia.