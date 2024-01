Calor de Janeiro leva banhistas à praia da Calheta

A boa temperatura da água - 21 graus - registada esta manhã no mar da Calheta e o calor de Janeiro que se fez sentir às primeiras horas do ano, levou algumas dezenas de banhistas, sobretudo turistas hospedados nas unidades hoteleiras, a escolher a praia para o primeiro mergulho do ano, ainda assim começa a ser hábito os calhetenses descerem até ao litoral.

Com condições de conforto bastante atrativas, a Praia de Areia da Calheta é um dos espaços balneares regionais mais populares justamente pelo acesso fácil e oferta de bons serviços.

Próxima do Porto de Recreio, a Praia de Areia da Calheta conta com uma extensão de 100 metros e uma área de solário com cerca de 7300 m², foi inaugurada em 2004, e rapidamente tornou-se num ponto de maior atracção turística do concelho.