Colisão entre carro da PSP e motociclo faz um ferido

Um motociclo colidiu contra uma viatura da Polícia de Segurança Pública na noite deste domingo, 31 de Dezembro.

O acidente ocorreu pelas 20 horas na Via Rápida, sentido Funchal - Machico, e resultou num ferido ligeiro, o motociclista.

O homem de 28 anos apresentada escoriações na face e queixas de dor no ombro. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses prestaram socorro e transportaram a vítima para as urgências do Hospital Central do Funchal.