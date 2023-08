Mais quatro centros de saúde da Madeira já têm acesso a dados clínicos dos utentes

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) acaba de informar que neste sábado, 19 de Agosto de 2023, já "estão a funcionar nos centros de saúde com SAU (Serviço de Atendimento Urgente) de São Vicente, Porto Moniz, Santana, Câmara de Lobos e Calheta, os acessos a dados clínicos", depois do ataque informático sofrido no dia 6 de Agosto.

O comunicado foi lido por Filipa Freitas, vice-presidente do Conselho de Administração do SESARAM que, salienta que "com mais estes quatro centros, são já oito os centros com SAU com acesso informático aos dados clínicos", tendo ainda recordado "que no dia 18 de Agosto os centros de saúde de Porto Santo, Machico e Ribeira Brava também já tinham acesso a dados clínicos de forma electrónica".

Na sua alocução, a responsável assegura que "este é o resultado do trabalho gradual, e dentro do que é tecnicamente possível, em dotar os centros de saúde e serviços clínicos com equipamentos informáticos com acesso a dados clínicos". E exemplificou: "Para além disto, e a título de exemplo, no Centro de Saúde do Porto Santo o acesso já é generalizado para além do serviço urgente."

Filipa Freitas aproveita para repetir os dois apelos que têm sido feitos nos últimos dias: "Os utentes que se desloquem a uma unidade de saúde do SESARAM sejam portadores de informação que tenham em sua posse; aos utentes que usem a aplicação do SNS, solicita-se o uso para medicação habitual."

E termina agradecendo, em nome do Conselho de Administração do SESARAM, "a todos os utentes e profissionais pelo apoio e colaboração e informa que as entidades policiais se mantêm a investigar o ataque informático".