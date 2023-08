Centros de Saúde estão a receber equipamentos informáticos com acesso a dados clínicos

O SESARAM, através de comunicado, informa que, "gradualmente e naquilo que é tecnicamente possível, os centros de saúde com SAU (Serviço de Atendimento Urgente) estão a ser apetrechados com equipamentos informáticos com acesso a dados clínicos".

Nesse sentido, durante o dia de hoje, foram efectuadas mais visitas de trabalho aos centros de saúde da Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta, Porto Moniz e São Vicente, nas quais estiveram presentes o Conselho de Administração, as direcções técnicas, o Coordenador do ACES e o Secretário Regional da Saúde e Protecção Civil.

Do contacto estabelecido com os profissionais nestas unidades de saúde destaca-se a capacidade de adaptação demonstrada, assegurando respostas aos utentes de forma célere e segura. A actividade clínica urgente e não urgente continua a acontecer e, no dia de hoje e a título de exemplo, foram realizados mais 2 procedimentos de intervenção valvular percutânea (TAVI) no Laboratório de Hemodinâmica, a utentes com doença cardíaca. SESARAM

No comunicado, o SESARAM explica que estas intervenções são realizadas com recurso a uma equipa de cardiologistas, cirurgiões cardiotorácicos, enfermeiros do bloco e do Laboratório de Hemodiâmica, anestesiologistas, assistentes operacionais e técnicos superior de diagnóstico e terapêutica e "requerem a disponibilidade de tecnologia diferenciada, permitindo o tratamento de doentes de alto risco cardíaco".

Este procedimento permite o aumento da sobrevida e a qualidade de vida do doente.

Repetem-se os apelos feitos: aos utentes que se desloquem a uma unidade de saúde do SESARAM, sejam portadores de informação que tenham em sua posse. Aos utentes que usem a aplicação do SNS, solicita-se o uso para medicação habitual

O SESARAM volta a frisar que a investigação ao ciberataque de que foi vítima está a cargo das entidades competentes.

"O Conselho de Administração agradece aos profissionais de saúde e população a postura de cooperação manifestada para com o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira", sublinha a entidade.