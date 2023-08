Centros de saúde do Porto Santo, Machico e Ribeira Brava com acesso a dados clínicos electrónicos

O SESARAM informa que hoje os centros de saúde com Serviço de Atendimento Urgente (SAU) do Porto Santo, Machico e Ribeira Brava já têm acesso a dados clínicos de forma electrónica.

Em comunicado enviado, a instituição pública de prestação de cuidados de saúde reforça que tem existido um trabalho gradual "e dentro do que é tecnicamente possível" em dotar os centros de saúde e serviços clínicos com equipamentos informáticos com acesso a dados clínicos, após o ataque informático.

A nota enviada dá conta ainda que foi hoje assegurado o pagamento das remunerações dos profissionais do SESARAM. "Foi assegurado o pagamento das remunerações dos profissionais do SESARAM e agradece-se às equipas de Recursos Humanos e Informática o trabalho desenvolvido nos últimos dias na recuperação da informação necessária para o funcionamento de toda a estrutura do SESARAM", lê-se.

Foram ainda efectuadas mais visitas, nesta sexta-feira, de trabalho aos centros de saúde de Santana, Machico, Caniço e Câmara de Lobos. "Nestas deslocações estiveram o Conselho de Administração, as direções técnicas, Diretor de Centro e o Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil."

As visitas pretendem promover o "contacto com as equipas, agradecer o esforço adicional e avaliar eventuais necessidades".

Para além da actividade clínica e assistencial programada e urgente, informamos que o Programa Especial de Recuperação da Actividade Clínica está em actividade e durante o fim-de-semana e feriado de segunda-feira (no Funchal), irá funcionar.

O SESARAM volta a reforçar que os utentes que se desloquem a uma unidade de saúde do SESARAM, sejam portadores de informação que tenham em sua posse e os utentes que usem a aplicação do SNS é solicitado o uso para medicação habitual.