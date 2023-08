Garouta do Calhau vai criar Centro de Dia "inovador" com capacidade para 15 utentes

Mais de 30 utentes do Centro Comunitário Santo Amaro, que se encontravam numa ação promovida por psicólogos da casa sobre sensibilização para hábitos de alimentação saudáveis e questões ligadas ao envelhecimento activo, acolheram a secretária regional Rita Andrade, esta quinta-feira.

Ricardo Silva, presidente da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – ‘Garouta do Calhau’, aproveitou o momento para anunciar a criação de um Centro de Dia com capacidade para 15 utentes e que irá funcionar também aos fins de semana, tratando-se de um projecto-piloto, tal como explica a governante.

Trata-se de mais um projeto inovador como todos aqueles que a Garouta do Calhau (ADCF) nos tem habituado através da concretização de projetos diferenciados, ambiciosos e que correspondem a respostas que a evolução e o sinal dos tempos exigem, trazendo grande dinamismo no que toca às questões do envelhecimento activo. Rita Andrade, secretária regional da Inclusão Social e Cidadania

E diz que “com este novo espaço pretende-se ir mais além do formato tradicional dos Centros de Dia actuais, visto que este projecto inclui o alargamento desta resposta ao fim de semana, o que irá certamente ajudar muitas famílias e, principalmente, os próprios utentes que ficam aqui com um espaço alargado privilegiado, que irá responder às necessidades específicas de cada um”, acrescentou a governante.

E não poupou nos elogios a esta instituição que “tem uma visão de futuro e um papel fundamental na melhoria da qualidade vida dos seus utentes, através das respostas sociais que desenvolve.

Prova disso, são os cerca de 400 utentes que apoiam, diariamente, através dos 5 Centros Comunitários e ainda dois Centros de Dia mais especializados, destinados a utentes com Alzheimer, a funcionar na Várzea e nas Murteiras. Rita Andrade, secretária regional da Inclusão Social e Cidadania

Rita Andrade deu ainda como exemplo desse mesmo dinamismo, a criação do Centro de Noite Para Idosos e que se encontra atualmente em desenvolvimento através da remodelação do edifício localizado no Beco do Paiol, estando prevista a conclusão das obras para o final de 2024.