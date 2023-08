Há 18 médicos dentistas distribuídos pelos Centros de Saúde da Região

O Serviço Regional de Saúde conta com 18 médicos dentistas distribuídos pelos Centros de Saúde da Região Autónoma da Madeira, dando assim assistência a toda a população da Região.

Por ocasião do arranque da valência de medicina dentária na Ribeira Brava, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, acompanhado dos elementos do Conselho de Administração do SESARAM, EPERAM, e direcções técnicas, visitou hoje, o Centro de Saúde desta localidade.

A área de medicina dentária arrancou no dia 10 de Agosto no Centro de Saúde da Ribeira Brava, decorrendo as consultas às quintas e sextas-feiras, com possibilidade de reajuste mediante a procura.

As consultas de medicina dentária também já estão disponíveis nos Centros de Saúde do Caniço e de Santana desde o dia 1 de Agosto. Com esta descentralização das consultas, o SESARAM visa assegurar "a prestação de cuidados de proximidade à população, com maior conforto e comodidade, próximo da sua área de residência".