Sérgio Gonçalves desafia Miguel Albuquerque para debates

Foi durante a cerimónia de apresentação dos deputados às Eleições Regionais que decorre no auditório John dos Passos que o líder do PS-M desafiou o líder do PSD-M para um frente-a-frente. Um debate político.

“Quando e onde quiser”, exortou o socialista e cabeça-de-lista recebendo uma ovação.

Depois de enumerar uma longa lista de promessas ou de políticas desenvolvidas pelos sucessivos governos do PSD, consigo no governo tudo será diferente, prometeu.

“Que não restem dúvidas”, acentuou sentido que a “mudança” estará para acontecer porque o “pulsar” dos eleitores “é evidente” querendo os socialistas no governo, disse.

E “mudar para quê”, perguntou? “Para que não haja tantas pessoas a emigrar; não a ser uma Região na cauda dos índices de risco de pobreza ou deixar de ter 5 mil utentes na lista de espera na saúde”.

Mudar também para baixar o IRS e o IVA para que não “esmague” os madeirenses, prometendo, de seguida, a redução dos escalões do IRS ou um aumento para 100 euros no complemento para idosos.

Mudar igualmente para que o “ensino seja gratuito até 12 ano bem como reforço de 3 milhões de euros na UMa” ou tornar que o mandato na presidência seja apenas de três mandatos.

Sérgio atacou aquilo que chamou de “receita” do PSD com os condimentos iguais há 47 anos, referindo-se ao tempo governação social-democrata.

“Basta de um regime que ofende a democracia e basta de expulsar os madeirenses”, afirmou, dizendo que com o PS haverá mais “justiça social”.

Dia de 24 de Setembro, dia de eleições, a escolha é entre “ter mais habitação ou prolongar a Pontinha ou gastar 33 milhões de euros em tachos”, apontou com alternativa.

O líder acabou o seu discurso aclamado pelos militantes que gritavam: “Nós só queremos Sérgio a presidente”, ainda que desses não estivessem muitas caras conhecidas do partido.