PTP alerta para cobertura noticiosa desproporcional entre candidaturas

"Há partidos com páginas inteiras na imprensa, outros só têm direito a notas de rodapé". É assim que dá conta o Partido Trabalhista Português (PTP) Madeira, através do seu mandatário, da sua insatisfação face à cobertura noticiosa que tem sido feita neste período de pré-campanha às eleições regionais de 24 de Setembro próximo.

"Numa iniciativa da campanha do PTP Madeira, realizada esta tarde, José Manuel Coelho, alertou para a cobertura desproporcional entre candidaturas às eleições regionais por parte dos media e pede mais isenção", frisa um comunicado remetido à comunicação social.

"Basta abrirmos os jornais para constatarmos que os partidos não concorrem às eleições em igualdade de circunstâncias, uns têm direito a páginas inteiras, por mais insignificantes que os temas sejam, enquanto outros ficam com os rodapés", reclamou o mandatário da candidatura do PTP citado no comunicado.

O antigo líder do partido e ex-deputado regional, realça que o "PTP lembra que os contribuintes estão a subsidiar os jornais na RAM, com o MEDIARAM e, por isso, tem de haver isenção na cobertura jornalística das eleições regionais", reclama.