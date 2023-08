PTP defende obrigatoriedade dos animais de companhia serem transportados na cabine do avião

Na iniciativa da campanha do PTP Madeira, realizada esta tarde, a candidata Raquel Coelho, defendeu que as companhias áreas sejam obrigadas a transportar os animais de companhia na cabine para a Madeira.

O nosso avanço civilizacional, já não aceita que as companhias aéreas se recusem a transportar os nossos animais de companhia Raquel Coelho, candidata do PTP Madeira

Explicando que os animais com peso superior a 8 quilos são obrigados a ser transportados no porão, e como não existe outra alternativa além do avião para trazer os animais de estimação para a Região, Raquel Coelho sublinha que tem de haver legislação que obrigue as companhias aéreas a fazê-lo sem restrições, permitindo assim "que os animais viagem na cabine juntamente com o seu tutor, dentro das normas de segurança".