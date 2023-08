"Investimento digital na Madeira é uma treta para inglês ver", diz PTP

Numa iniciativa da campanha do PTP Madeira, realizada esta tarde, a candidata Raquel Coelho, alertou para aquilo que considera ser as "tretas" do Governo Regional em relação à inovação digital na Madeira.

Como é que pretendemos ser uma referência internacional no mundo digital, até com a moeda bitcoin como trunfo da Madeira, se nem conseguimos proteger o nosso serviço de saúde de ataques informáticos? Raquel Coelho, candidata do PTP

Raquel Coelho reforçou ainda que o projecto de Miguel Albuquerque sobre o Bitcoin e o investimento digital "foi uma desculpa para fazer férias em Miami".

"Andou-se a dizer que a Madeira estava preparada, mas era tudo treta. O primeiro ataque foi o pandemônio", sublinhou.