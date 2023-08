PTP reconhece dificuldade na eleição de deputados

O mandatário da candidatura do PTP às Eleições Regionais, José Manuel Coelho, reconhece que será difícil ao partido recuperar a representação parlamentar nas próximas Eleições Regionais. Após a entrega da lista da candidatura que aconteceu hoje no Palácio da Justiça no Funchal, o responsável aproveitou a ocasião para lançar também críticas ao PSD, ao PS e à Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Apesar de reconhecer a dificuldade na eleição, o mandatário da candidatura do PTP apela a que os eleitores votem no partido para que o mesmo possa voltar a ter representação e “ser a voz da denúncia”.

Para José Manuel Coelho, “os madeirenses têm de abrir os olhos. Muitas pessoas aproximam-se de nós e dizem que foram injustiçados e nós pedimos para votarem no PTP para o mesmo consiga ser essa voz no parlamento regional”, revela o mandatário de candidatura do PTP.

José Manuel Coelho acusa ainda o Governo Regional de estar a “roubar os madeirenses” e o PS de se posicionar ao lado do executivo regional em muitas matérias. Sobre a Comissão Nacional de Eleições (CNE), o responsável insinua que “em todas as eleições, são roubados cerca de 6 mil votos das mesas” e que nada tem sido feito para acautelar essas irregularidades.

Os primeiros 10 candidatos da lista do PTP às Eleições Regionais são, por ordem de posição da lista: Quintino Costa (cabeça-de-lista), Raquel Coelho, Edgar Silva, António Roque, Elsa Mata, José Nunes, Ana Martins, José Faria, Tânia Pereira e Daniel Vieira.

Este texto foi elaborado pelo estagiário João Pedro Santos, sob a supervisão do editor-executivo João Filipe Pestana