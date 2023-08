PTP é o primeiro no boletim de voto para as 'regionais'

Decorreu, esta tarde, no Tribunal do Funchal, o sorteio da ordem dos partidos no boletim de voto para as Eleições Legislativas Regionais de 24 de Setembro. O sorteio foi feito na plataforma da Comissão Nacional de Eleições e ditou a seguinte ordem:

1 - PTP - Partido Trabalhista Português

2 - JPP - Juntos Pelo Povo

3 - BE - Bloco de Esquerda

4 - PS - Partido Socialista

5 - Chega

6 - RIR - Reagir Incluir Reciclar

7 - MPT - Partido da Terra

8 - ADN - Alternativa Democrática Nacional

9 - Coligação 'Somos Madeira' PSD/CDS

10 - PAN - Pessoas Animais Natureza

11 - LIVRE

12 - CDU - Coligação Democrática Unitária

13 - IL - Iniciativa Liberal