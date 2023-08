Orçamento Participativo do Funchal já recebeu "algumas candidaturas"

Foi na penúltima sessão de esclarecimento do Orçamento Participativo do Funchal (OPF), que a vice-presidente da autarquia adiantou que já deram entrada nos serviços camarários "algumas candidaturas".

Cristina Pedra falava no decorrer da sessão que teve lugar, esta quarta-feira, em São Martinho, notando a "grande procura" que tem sido sentida por quem está ligado a esta iniciativa, referindo que na sessão de amanhã, que decorrerá na Junta de Freguesia de São Roque, alguns munícipes irão pedir esclarecimentos para formalizarem candidaturas já pré-elaboradas.

Queremos que todos aqueles que tenham interesse em participar activamente na melhoria das condições de vida da cidade do Funchal o façam. Cristina Pedra, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal

Para a edição desta no do Orçamento Participativo do Funchal estão reservados 550 mil euros. Cristina Pedra refere que é o montante mais elevado que alguma vez foi contemplado, dividindo-se por quatro categorias: projectos juvenis, dos 14-18 anos, com uma dotação de 100 mil euros, para projectos iguais ou inferiores a 25 mil euros; projectos escolares, para alunos dos estabelecimentos públicos, no valor de 100 mil euros, para projectos iguais ou inferiores a 50.000; projectos concelhios, com 250 mil euros e projectos iguais ou inferiores a 125 mil; e projectos seniores, com 100 mil, para projectos iguais ou inferiores a 25 mil.

As propostas podem ser apresentadas até 30 de setembro através da plataforma eletrónica op. funchal.pt.

Após a necessária análise, em Outubro, serão divulgados os projectos aprovados, decorrendo a votação pública durante o mês de Novembro.