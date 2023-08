PTP critica programa de ocupação temporária de desempregados do Instituto de Emprego

Numa iniciativa da campanha do PTP Madeira, realizada esta manhã, à frente do edifício do Governo Regional, Quintino Costa, criticou o programa de ocupação temporária de desempregados (POT) do Instituto de Emprego.

É a nova forma de escravatura. Com a desculpa de evitar o afastamento prolongado do mercado de trabalho dos desempregados, contratam pessoas para fazer trabalho duros e nem o salário mínimo pagam. Uma vergonha protagonizada pelo Governo Regional. Quintino Costa, PTP Madeira

"E aqui não há a desculpa que as pessoas não querem trabalhar, são desempregados que precisam e se sujeitam a trabalhar até por menos do que o salário mínimo ", acrescentou Quintino Costa.