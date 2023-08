Bruno Madeira e Carlo Rebelo vencem torneio de ténis de praia do Porto Santo

A Federação Portuguesa de Ténis escolheu, pela primeira vez, a praia do Porto Santo para ser o palco de um torneio de ténis de praia.

O areal do Cabeço (Luamar) contou com a presença de 11 duplas na vertente oficial do evento, demonstrando assim "o porquê de estar ser uma modalidade que está a crescer exponencialmente ano após ano", conforme explicou a Associação de Ténis da Madeira.

Bruno Madeira e Carlo Rebelo, dupla continental, foram os grandes vencedores da prova, sem ceder qualquer set até à final. Já a dupla derrotada na partida decisiva formou-se por Benjamin Camacho e Francisco Dantas, dupla esta, que esteve presente no primeiro evento de Ténis de Praia na Região, uma dupla que já foi vice-campeã regional de Ténis de Praia.

Já na vertente social do torneio, foi mais um sucesso, onde 15 duplas inscritas, voltaram a tornar este evento em algo memorável. "Muitos curiosos pela modalidade, muitos que tiveram o seu primeiro contacto com a raquete e que, mesmo assim, quiseram juntar o útil ao agradável, e participar no seu primeiro torneio", diz a Associação.

As duplas finalistas da vertente social já foram vistas no courts de ténis madeirenses: Francisco e Roberto Mendonça, pai e filho, venceram perante a dupla formada pelos irmãos, Afonso e Lourenço Faria Paulino, a segunda edição do torneio social de Ténis de Praia no Porto Santo.