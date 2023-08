Arraial tem "corrido de feição", diz Pedro Calado

O presidente da Câmara Municipal do Funchal está satisfeito com o renovado figurino do arraial do Monte, com aposta renovada na segurança e limpeza.

Pedro Calado diz mesmo que "tem corrido de feição", por referência ao dia de ontem, que registou, segundo apontou, uma grande afluência, com as pessoas a se mostrarem agradadas com a aposta que foi feita no retomar da tradição, no que à animação diz respeito, evidenciado o cariz marcadamente religioso deste momento.

Nos momentos que antecedem o início da missa, o autarca destacou o investimento feito pela Câmara, em parceria com a Junta de Freguesia e a Paróquia do Monte, num montante que chegou aos 80 mil euros.

Sobre a intervenção urbanística prevista para o Largo da Fonte, o edil destacou a sintonia com o Governo Regional, que deverá avançar com a regularização do Ribeiro da Senhora, que passa por baixo do referido largo. A intenção da autarquia, depois de realizados os estudos necessários, é colocar a obra no terreno no início do próximo ano, para que esteja concluída antes de Agosto de 2025.