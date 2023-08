Ténis de Praia no areal do Porto Santo

Prestes a completar o primeiro aniversário da estreia do Ténis de Praia na Região, a Associação de Ténis da Madeira organiza a segunda edição do torneio entre 9 e 13 de Agosto na Praia do Cabeço (Luamar), no Porto Santo.

A edição de 2023 contará com três diferentes fases: 9 e 10 - Fase de Experimentação: onde todos os curiosos pela modalidade, ao passar pelos campos, podem pegar na raquete e experimentar o desporto; 11 e 12 - Torneio Social: onde não é necessária nenhuma filiação, onde o objetivo do torneio é fazer muitos jogos e com pessoas diferentes; 13 de Agosto - torneio oficial da Federação Portuguesa de Ténis, onde é necessária a filiação na mesma, torneio disputado com as regras oficiais.

Serão sorteados prémios ao longo do torneio, onde todos os inscritos estão habilitados a serem brindados. Um evento em que mistura o desporto, o calor e o verão.

As inscrições para o torneio social encerram hoje. Já do torneio oficial, encerram sexta-feira.