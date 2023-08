Usaram fontanário do Seixal para fazer braseiro

O presidente da Junta de Freguesia do Seixal denunciou nas redes sociais um caso insólito ocorrido no último domingo, no Chão da Ribeira.

O fontanário do largo do António Justiniano foi encontrado com brasas, o que mostra que alguém utilizou este espaço para fazer um churrasco, em vez de utilizar o parque de merendas destinado para este fim.

Xavier Castro não compreende esta “falta de respeito por vem visita o Seixal” e pede à população para alertar a Junta quando verificar este tipo de situações “nada favoráveis”.

“Não queremos isto na nossa freguesia”, reforça.