Idalina Silva, presidente da Junta de Freguesia do Monte, não tem dúvidas de que a aposta na animação tradicional foi bem sucedida e mereceu boa aceitação das muitas pessoas que ontem passaram pelo Arraial do Monte.

A autarca destaca que não houve incidentes a registar, o que, em parte, se deve, também, a esta escolha por parte da organização conjunta da Paróquia, Junta de Freguesia do Monte e Câmara Municipal do Funchal.

Sobre o dia de hoje, Idalina Silva realça que a animação tradicional vai continuar logo depois da procissão, com alguns grupos no Largo da Fonte e no Largo das Babosas.

A presidente da Junta diz que a aposta na segurança foi uma prioridade neste arraial, garantindo que todos podem vir ao Monte sem receio. Ontem, a afluência foi "muito grande", apontou.