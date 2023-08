Táxi desgovernado inquieta condutores na via rápida

Um táxi desgovernando na via rápida inquietou os condutores que seguiam na mesma direcção, nomeadamente na zona do Porto Novo, no sentido Funchal/Santa Cruz.

Não é possível apurar a data em que o vídeo foi gravado, mas há várias partilhas nas redes sociais, que dão conta de que o incidente deu-se ontem à noite.

Veja o vídeo: