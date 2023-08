Aproveite o feriado para ver as estrelas na Madeira e no Porto Santo

A Associação de Astronomia da Madeira promove, esta terça-feira, 15 de Agosto, duas sessões de observação dos astros na Região.

A actividade designada ‘As Constelações de Verão’ decorre na área protegida Parque Ecológico do Funchal, pelas 21h30, e inicia-se com uma leitura da esfera celeste e breve introdução à astronomia.

Após estes momentos segue-se a observação nocturna dos objectos celestes visíveis ao longo da duração da sessão, com evidência das principais estrelas e constelações de Verão, o movimento da esfera celeste, enxames estelares, nebulosas e planetas visíveis.

Por fim, tem lugar uma abordagem específica das figuras da Ursa Menor, Maior e Dragão em que se associa o tema da precessão e movimentos subsequentes.

A sessão é de acesso livre e tem a duração de horas. O ponto de encontro é a Casa do Areeiro.

Refira-se que, recentemente, a Associação de Astronomia da Madeira 'ganhou' um Observatório Astronómico, localizado no Chão do Areeiro, mais precisamente no antigo Posto Meteorológico do Areeiro.

Já a segunda actividade promovida pela Associação de Astrónomia da Madeira, esta terça-feira, decorre no Porto Santo, tendo como ponto de encontro pelas 21h30, a entrada da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche.

A sessão, de três horas, começa também com uma introdução à astronomia, seguida da regular observação dos objectos celestes visíveis com destaque para as principais estrelas e constelações de Verão e os gigantes gasosos. Para além disso, serão ainda observados enxames estelares, nebulosas e a galáxia de Andrómeda.

POLÍTICA

10h30 A candidatura da CDU às Eleições Regionais/2023 desenvolve uma iniciativa política na Zona Velha do Funchal, sobre as dinâmicas de exclusão e segregação social, estando prevista uma declaração política de Edgar Silva, cabeça de lista desta candidatura, no Largo do Corpo Santo.

TRADIÇÃO E FÉ

11h00 O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, irá presidir à eucaristia da Festa de Nossa Senhora do Monte, na igreja paroquial do Monte.

À celebração irá assistir, entre outras entidades regionais, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

A seguir à missa, realiza-se a procissão em honra da padroeira da cidade do Funchal.

Na freguesia do Porto da Cruz em Machico celebra-se também a festa em honra de Nossa Senhora de Guadalupe.

Hoje celebra-se igualmente Nossa Senhora da Ajuda (na Serra de Água), Nossa Senhora da Graça (no Estreito da Calheta, Estreito de Câmara de Lobos e Porto Santo) e a Assunção de Nossa Senhora (paróquia do Bom Sucesso, no Funchal). Na paróquia do Cristo Rei, na Ponta do Sol, comemora-se também Nossa Senhora do Monte.

DESPORTO E BEM-ESTAR

10h30/12h30 A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria e o Núcleo do Funchal da Associação Portuguesa de Reiki assinala, esta terça-feira, o Dia Internacional do Reiki.



A iniciativa terá lugar no Jardim de Santa Luzia e é aberta a todos, incluindo não praticantes de reiki, que queiram experimentar esta prática, que consiste numa técnica japonesa que visa reduzir o stress e promover o relaxamento.

13h30 Entrega dos prémios do Torneio de Golfe Solidário, no Campo de Golfe do Porto Santo. O torneio, jogado na modalidade de ‘Shot Gun’, foi organizado pela Delegação do Porto Santo do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC), em parceria com o Porto Santo Golfe (Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo).

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no 15 de Agosto, Dia Internacional do Reiki:

1423 - Nuno Álvares Pereira enverga o hábito de simples Irmão Donato e presta juramento de pobreza, castidade e obediência diante de Frei Afonso de Alfama, recém-eleito Superior da nova Província da Ordem do Carmo em Portugal.

1498 - Fundação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pela rainha D. Leonor, viúva de D. João II e regente de Portugal, na ausência de D. Manuel I. A Santa Casa é fundada na Capela da Nossa Senhora da Terra Solta, nos Claustros da Sé de Lisboa.

1505 - D. Francisco de Almeida conquista Mombaça.

1515 - Encontro da delegação portuguesa de Fernão Pires de Andrade com embaixada chinesa, no estuário do Rio das Pérolas, estabelece primeiro contrato comercial entre a Europa Ocidental e a China.

1519 - Forças espanholas fundam a cidade do Panamá.

1769 - Nasce Napoléon Bonaparte, em Ajaccio, Córsega.

1771 - Nasce o escritor de origem escocesa Walter Scott.

1785 - Nasce o escritor inglês Thomas De Quincey, autor de "Confissões de Um Fumador de Ópio".

1796 - Napoleão Bonaparte derrota os austríacos em Castiglione delle Stiviere, na Itália.

1832 - O Papa Gregório XVI condena a Maçonaria.

1834 - Começa a primeira Legislatura Constitucional, após a Guerra Civil. As Cortes abrem no Convento de São Bento da Saúde, atual Assembleia da República.

- O Parlamento britânico promulga a Lei da Austrália do Sul, permitindo o estabelecimento de colónias.

1877 - Thomas Edison faz a primeira gravação de voz, com a rima infantil "Mary had a little lamb".

1890 - Nasce o compositor francês Jacques-François-Antoine Ibert.

1900 - Na China, as legações estrangeiras em Pequim são cercadas pelos Boxers, camponeses da Sociedade Harmoniosa dos Punhos...

1914 - O Canal do Panamá é aberto à navegação.

1926 - É inaugurada a linha de comboios elétricos entre Lisboa e Cascais.

1944 - II Guerra Mundial. Operação Anvil. Forças norte-americanas e francesas desembarcam na Riviera Francesa, no Sul de França.

1945 - Termina a II Guerra Mundial com a declaração da vitória aliada sobre o Japão. A rendição será assinada a 02 de Setembro.

- Começa a Guerra da Independência da Indonésia.

- Independência do Congo ex-francês.

1947 - São proclamadas as independências da Índia e do Paquistão, depois de 200 anos sob o domínio britânico. Pandit Nehru lidera o Governo indiano; Ali Khan, o paquistanês.

1948 - Nasce o poeta português José Agostinho Baptista.

1964 - Guerra Colonial. Os primeiros guerrilheiros da Frelimo entram em Moçambique, vindos de bases na Tanzânia. O ataque a Chai e à lancha Castor da Marinha portuguesa, no Niassa, a 25 de setembro, marca o início da Guerra no território.

1967 - São proibidas as emissões das rádios livres no Reino Unido. A Radio Caroline ilude a interdição, começando a emitir de um navio, ancorado em águas internacionais na costa de Essex, no sudeste da Inglaterra.- Morre, com 68 anos, o pintor surrealista belga René-François-Ghislain Magritte.

1969 - Começa o Festival de Woodstock, The Woodstock Music and Art Fair, que reúne músicos como Joan Baez, Arlo Guthrie, Tim Hardin, Crosby Stills Nash and Young, The Band, John Sebastien, Jimi Hendrix, Carlos Santana e Janis Joplin, num campo perto da cidade de Bethel, em Nova Iorque, EUA.

1971 - Depreciação e suspensão da convertibilidade do ouro por dólares dos EUA. O ouro esteve cotado a 35 dólares por onça, desde 1934. A medida interfere no comércio mundial de petróleo e na política agrícola comum.

1984 - Eleições para a Assembleia Legislativa de Macau. Pela primeira vez são aceites os votos dos residentes chineses com identificação portuguesa.

- Primeiro ataque do braço armado do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no Sudeste da Turquia. Tinha início a rebelião curda na Turquia.

1990 - Saddam Hussein do Iraque desloca todas as forças do território iraniano para o Kuwait.

1994 - O Ministério francês do Interior anuncia a captura do terrorista venezuelano Illich Ramirez Sanchéz, Carlos, o Chacal, pela morte de 83 pessoas.

1995 - Golpe militar em S. Tomé e Príncipe.

- Morre, com 82 anos, o ator português António Vilar.

1996 - Começam, em Atlanta, nos EUA, os X Jogos Paralímpicos.

1998 - Fim das tréguas na Irlanda do Norte. Morrem 29 pessoas e mais de 200 ficam feridas no atentado de Omagh.

1999 - O Conselho Nacional da Resistência Timorense inicia, em Díli, a campanha a favor da independência do território.2000 -- Abrem as fronteiras entre as duas Coreias.

2002 - Morre, com 68 anos, o brasileiro Osvaldo Silva, antigo futebolista do Sporting, do FC Porto e do Leixões.

2003 - O chefe da assembleia suprema para a revolução islâmica no Iraque (Asrii), ayatollah Mohammad Baqer Hakim, pede aos países árabes que reconheçam o Conselho de Governo transitório do país.

2004 - Iraque. Começa em Bagdad a Conferência Nacional para a escolha dos membros do Parlamento interino.

2005 - Começa a retirada de 25 colonatos israelitas de território palestiniano, quatro na Cisjordânia e os 21 da Faixa de Gaza.

2006 - O Presidente iraniano Mahmud Ahmadinejad rejeita a resolução do Conselho de Segurança da ONU para a suspensão do enriquecimento de urânio.

- O atleta norte-americano Justin Gatlin, campeão do Mundo e olímpico dos 100 metros, é suspenso por oito anos, depois de ter acusado positivo no controlo antidoping de 22 de abril.

2007 - Um sismo de magnitude 7,9 na escala de Richter abala o sul do Peru, provocando mais de 540 mortos, 1.039 feridos e 80 mil desalojados.

- Entra em vigor a lei que permite à PSP e à GNR realizarem exames de rastreio de saliva, para detetar a presença de substâncias psicotrópicas nos condutores.

- Morre Joel Silveira, escritor e jornalista brasileiro. Tinha 88 anos.

2008 - O Presidente da Geórgia, Mikheil Saakashvili, assina em Tbilissi um acordo de cessar-fogo com a Rússia para pôr termo ao conflito desencadeado no passado dia 08 com a Rússia, e garante que o seu país nunca admitirá alienar parte do seu território.

2010 - O espanhol David Blanco vence pela quarta vez a Volta a Portugal em bicicleta, igualando os quatro triunfos de Marco Chagas.

2011 - Morre, aos 85 anos, José Fontes Rocha, guitarrista que tocou com a fadista Amália Rodrigues durante 12 anos.

2013 - O Presidente norte-americano, Barack Obama, anuncia que os Estados Unidos cancelaram os exercícios militares conjuntos com o Egito, como forma de protesto contra a morte de centenas de manifestantes.

- Morre, aos 88 anos, Jacques Vergès, personagem mediática e controversa que o cineasta francês Barbet Schroeder retratou no documentário "O Advogado do Terror".

2016 - O jamaicano Usain Bolt revalida o título olímpico dos 100 metros nos Jogos Rio2016, tornando-se o primeiro atleta a conquistar o ouro no hectómetro três vezes.

- O sul-africano Wayde Van Niekerk sagra-se campeão olímpico dos 400 metros e fixa o recorde do mundo em 43,03 segundos na final dos Jogos Olímpicos Rio2016.

- Morre, com 75 anos, Bobby Hutcherson, vibrafonista norte-americano considerado um dos últimos nomes históricos do jazz naquele instrumento.

2017 - A queda de uma árvore no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, concelho do Funchal, durante a festa em honra da padroeira da Madeira provoca 13 mortos e 50 feridos.

2018 - O Partido dos Trabalhadores (PT) do Brasil formaliza no Tribunal Superior Eleitoral a candidatura presidencial do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, detido desde abril.

- Um tribunal líbio condena à morte 45 homens acusados de matarem manifestantes na capital líbia, Tripoli, durante a revolta contra o regime de Muammar Kadhafi em 2011.

- O Governo de Angola anuncia a criação da Agência Nacional de Petróleos e Gás (ANPG), pondo termo ao monopólio da empresa petrolífera angolana Sonangol.

- Morre, aos 68 anos, Pedro Leitão de Campos Rosado, artista plástico, professor e um dos fundadores da Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha.

2021 - Os talibãs entram em Cabul, apesar das garantias iniciais de que só avançariam para o interior da capital afegã após uma transição pacífica de poder. O Presidente Ashraf Ghani abandona o Afeganistão.

- O ciclista português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) vence a Volta à Polónia, garantindo aos 23 anos o seu primeiro triunfo numa prova por etapas.

- Morre, aos 75 anos, Gerd Muller, antigo futebolista alemão.

2022 - A portuguesa Auriol Dongmo sagra-se vice-campeã da Europa no lançamento do peso, fixando um novo recorde nacional em 19,82 metros, em Munique, dando a Portugal a segunda medalha no evento multidesportos na Alemanha.

PENSAMENTO DO DIA

O medo bate nos olhos com as suas ferramentas e depois anuncia a morte José Agostinho Baptista (1948), poeta português

Este é o ducentésimo vigésimo sétimo dia do ano. Faltam 138 dias para o termo de 2023.