Hotelaria lucra mais 62% do que antes da pandemia

Desde que foi decretado o fim da situação de calamidade na Madeira, em Outubro de 2021, os proveitos do alojamento turístico ultrapassaram os 900 milhões de euros até Junho último. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 15 de Agosto.

Já o maior destaque gráfico da primeira página vai para a Festa de Nossa Senhora do Monte, que já não se faz com tanta gente. Feirantes divididos na véspera da festividade à padroeira. Uns receavam a crescente concorrência de outros arraiais, outros confiavam que o povo ia aparecer em massa.

"Falta de água na Ponta do Sol e Ribeira Brava" é outra das notícias que merece destaque de capa na edição de hoje do nosso matutino. Os constrangimentos no abastecimento da ARM afectam centenas de consumidores.

Saiba também que "Avança o roteiro da arquitectura moderna". Associação vai inventariar 200 edifícios da autoria de 35 arquitectos e engenheiros, beneficiando de um apoio público de 5 mil euros.

No que toca às Eleições Regionais de Setembro, duas coligações e 11 partidos entregaram listas.

