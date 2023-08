Jovem agredido esta madrugada na Avenida do Mar

Mais um jovem foi agredido esta madrugada no Funchal. A vítima, de 25 anos, foi alegadamente agredida junto ao Marina Shopping, na Avenida do Mar e ficou com alguns ferimentos.

Para o local, por voltas das 4h30, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram os primeiros socorros ao rapaz e em seguida procederam ao seu transporte para o hospital.