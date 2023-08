'Show cooking' na Festa Luso-Venezuelana mostra segredos culinários

A Festa Luso-Venezuelana foi palco de um 'show cooking', entre as 13h30 e as 14h30, na bancada profissional, com placas de indução e forno eléctrico, gentilmente cedidas pela empresa AQUIMADEIRA Solutions, equipamentos hoteleiros.

As receitas foram preparadas por dois 'chefs' do restaurante Borda D’Água, localizado na marginal da Ribeira brava, Alexander Rodriguez e António Pérez, que estarão disponíveis ao público que por lá passar durante o dia.

Cabrito com leite e caril (Chivo en coco e curry)

Prato oriundo das terras desérticas na zona mais oriental do país, estado Falcon, onde abundam os coqueiros e se cria gado caprino.

Asado negro

Carne de vaca assada, que nasce nos anos 1900, de um erro de uma cozinheira que num dia de muito trabalho deixou queimar a carne e para salvar o prato, criou um molho capaz de disfarçar o sabor, dando origem a uma iguaria até hoje apreciada.

Sobre Juan Carlos de Freitas

Juan Carlos de Freitas, luso-descendente nascido na Venezuela, veio para a madeira há 8 anos, fugindo da insegurança e estado social que se vivia nessa altura. Filho de mãe porto-santense e pai natural da Tabua, da Ribeira Brava, é engenheiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, sendo agora dono do restaurante Borda D'Água, participando activamente na cozinha do restaurante junto com os seus chefes.

Hoje sente-se realizado, seguro e feliz, mas, emocionado, não esconde que traz a Venezuela cravada no coração.