Festa Luso-Venezuelana com três dias de muita animação na Ribeira Brava

Arranca hoje a edição de 2023 da Festa Luso-Venezuelana, se realiza até domingo, na frente-mar da Ribeira Brava, sob organização da Câmara Municipal local e do DIÁRIO, com o patrocínio da Empresa de Cervejas da Madeira e o Correio da Venezuela.

Assim, nos dias 11, 12 e 13 de Agosto, a marginal frente-mar da Ribeira Brava irá cantar, bailar e saborear o que a cultura luso-venezuelana tem de tão especial. Trata-se, então, da celebração e da união de uma comunidade de emigrantes e imigrantes, familiares e amigos.

Trata-se de uma iniciativa que se destaca pelo convívio, animação, gastronomia típica e, sobretudo, pelo espírito de liberdade que a Festa Luso-Venezuelana oferece. Esta iniciativa, marcada pela animação dos ritmos latinos e intercâmbio cultural, tem crescido todos os anos, o que levou a organização a decidir reparti-la durante 3 dias, para que todos tenham oportunidade de a vivenciar. Este ano, em especial, conta com um programa cheio de actividades e um cartaz extraordinário de artistas convidados, que vão, com certeza, fazer as delícias dos participantes, voltando a repetir o sucesso dos anos anteriores Susana Pimenta, directora de Marketing do DIÁRIO

Para este primeira dia está reservada a conferência ‘Venezuela e Ribeira Brava: Separados pelo oceano, unidos pelo coração’, a partir das 10h00, na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares. Esta iniciativa vai contar com as intervenções de Ricardo Nascimento, Aleixo Vieira, Anaclet Teixeira, Victor Hugo Borrageiro, Carol Delgado e terá a moderação de Ricardo Miguel Oliveira.

Mais tarde, entre as 15 e as 17 horas, o mesmo local recebe o consulado informativo.

Já pelas 18 horas será dado o arranque oficial do evento no recinto à beira-mar, com a Banda Municipal da Ribeira Brava a tocar os hinos da Venezuela, Portugal e Madeira, como forma de honrar as raízes de todos os presentes.

Segue-se, a partir das 19h00, uma aula de instrumento musical típico venezuelano, o quatro, com o professor Óscar Brisaño.

O dia vai terminar com música ambiente, entre as 20h00 e a meia-noite.

Para os restantes dias também estão reservados vários momentos de muita animação, sendo esperada a participação de milhares de pessoas, incluindo a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que no sábado irá proferir um discurso.

Além de diversas actuações de vários artistas conhecidos da comunidade, também vão realizar-se as jornadas consulares, um torneio de softbol e um ‘show-cooking’ de iguarias latinas.

Este evento intercultural tem entrada livre e vai contar 15 stands de gastronomia típica, incluindo ‘tequeños’, empanadas e outras iguarias, que prometem fazer as delícias dos milhares de visitantes.

O Consulado Geral da Venezuela marcará também presença com um posto móvel e disponibilizar-se-á para prestar assessoria e informação sobre todos os trâmites consulares prestados na Região.

Será num ambiente de interculturalidade que voltamos a materializar a proximidade e a afectividade com os nossos conterrâneos, reforçando os pilares de uma ponte que queremosmais fluída e mais estreita Susana Pimenta, directora de Marketing do DIÁRIO

Recorde alguns dos melhores momentos da edição passada:

Ver Galeria

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 10h00 - JPP entrega de lista candidata às eleições ALRAM 2023 com a presença de Élvio Sousa, junto ao Tribunal do Funchal;

- 10h30 - Visita ao DIÁRIO, do projecto Sénior Com_Vida, do Centro Comunitário da Quinta Josefina, pertencente à Sociohabita Funchal;

- 10h30 - Pedro Fino, visita a empreitada de reabilitação e melhoria da eficiência energética dos Conjuntos Habitacionais Romeiras I e Romeiras II, em Santo António, no Funchal;

- 11h00 - PTP entrega de lista candidata às eleições regionais de 2021, no Palácio de Justiça do Funchal;

- 11h30 - CDU entrega de candidatura às Eleições Regionais/2023, no Tribunal do Funchal;

- 13h00 - Conferência de imprensa do treinador do CD Nacional, no Estádio da Madeira;

- 17h30 - BE entrega a sua candidatura às eleições Regionais à ALRAM de 2023, no Tribunal do Funchal;

- 18h00 - 12.ª edição da Festa Luso-Venezuelana, na marginal Frente-Mar da Ribeira Brava;

10h00 às 12h00 - Conferência Venezuela e Ribeira Brava: "Separados pelo oceano, unidos pelo coração"

18h00 - Abertura oficial com os hinos pela Banda Municipal da Ribeira Brava;

- 18h00 - 'Concertos de Verão 2023', com a actuação dos Stardust Acoustic Project, na Quinta Magnólia Centro Cultural;

- 19h00 - 31.ª Festa Gastronómica do Peixe-espada-preto, com a sessão de homenagem ao Pescador com a presença de Miguel Albuquerque, em Câmara de Lobos;

- 20h00 - Funchal Náutico 2023, com a V Regata Porto Santo Line;

CURIOSIDADES:

- 23h30 - 31.ª Festa Gastronómica do Peixe-Espada-Preto, em Câmara de Lobos, com a actuação da banda de tributo às Doce, 'Doce Geração'

- Dia de Santa Clara e Dia de Brincar na Areia;

- Este é o ducentésimo vigésimo terceiro dia do ano. Faltam 142 dias para o termo de 2023;

EFEMÉRIDES:

1654 - D. João IV institui por carta régia a Casa do Infantado.

1675 - É inaugurado o Observatório Astronómico de Greenwich, no Reino Unido.

1829 - O compositor polaco Frédéric François Chopin, dá o primeiro concerto em Viena, Áustria.

1906 - O francês Eugene Augustin Lauste regista a patente da sonorização de filmes.

1918 - Grande Guerra 1914-1918. Termina a Batalha de Amiens, decisiva para a vitória aliada no conflito.

1921 - Os EUA convidam as potências mundiais, vencedoras da Grande Guerra, para a conferência sobre o Extremo Oriente.

1934 - Abre a prisão de alta segurança da ilha de Alcatraz, na Baía de São Francisco, EUA. Seria desativada em março de 1963.

1937 - Morre, com 75 anos, a escritora norte-americana Edith Warton, autora de "A Idade da Inocência" e "A Casa do Incesto".

1944 - II Guerra Mundial. As forças alemãs retiram de Falaise, França. Em Itália, o 8.º Exército norte-americano chega a Empoli, Florença.

1956 - Morre, aos 44 anos, o pintor norte-americano Jackson Pollock, um dos nomes mais influentes do expressionismo abstrato.

1961 - Guerra Colonial. É efetuada a primeira operação militar portuguesa com lançamento de paraquedistas, na região de Quipedro, Angola.

1965 - Começa o motim racial de Watts Riots, em Los Angeles.

1967 - A URSS informa os EUA da aceitação do acordo destinado a limitar a produção de armas nucleares.

1975 - Os EUA vetam a entrada do Vietname do Norte na ONU.

1988 - A Al-Qaida nasce numa reunião dirigida por Bin Laden em Peshawar, no Paquistão.

1991 - Realiza-se, em Londres, a primeira implantação de células pancreáticas, produtoras de insulina.

1992 - Os EUA, o Canadá e o México assinam, em Washington, o Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA).

2004 - A Coreia do Sul anuncia a construção de raiz de nova cidade capital, a 150 Km de Seul. O local escolhido para a nova capital situa-se nos condados de Yeongi e Gongju, perto das cidades de Daejeon e Cheongju.

2012 - Os Estados Unidos conquistam a sua quinta medalha de ouro consecutiva no torneio feminino de basquetebol dos Jogos Olímpicos Londres2012, ao ganharem à França por 86-50, na final.

- A Jamaica conquista a medalha de ouro da prova de 4x100 metros masculina dos Jogos Olímpicos Londres2012 e bate o recorde do Mundo, fixando-o pela primeira vez abaixo dos 37 segundos.

2013 - O jamaicano Usain Bolt reconquista o título de campeão do Mundo de 100 metros, ganhando a final de Moscovo2013 em 9,77 segundos, com o norte-americano Justin Gatlin a ser segundo, em 9,85.

2014 - Morre, aos 63 anos, o ator norte-americano Robin Williams.

2016 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ratifica o Acordo sobre Transportes Aéreos entre Portugal e Cabo Verde, assinado a 30 de março de 2004, na cidade da Praia.

2021 - As autoridades regionais sicilianas registaram uma temperatura de 48,8 graus Celsius, numa altura em que o anticiclone apelidado "Lúcifer" está a varrer o país.

2022 - Novos ataques de artilharia atingem central nuclear de Zaporijia, com Ucrânia e Rússia a culparem-se mutuamente

- O chanceler alemão, Olaf Scholz, defende gasoduto que transporte gás a partir de Portugal através de Espanha e França, para o resto da Europa, para reduzir a atual dependência de gás russo.

- O primeiro-ministro António Costa, garante que 'a Alemanha pode contar 100% com o empenho de Portugal para a construção do gasoduto'.

- O parlamento da Letónia declara a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo pela sua violência na Ucrânia e apela para que a União Europeia restrinja os vistos turísticos a cidadãos russos e bielorrussos.

PENSAMENTO DO DIA: