Há cada vez mais venezuelanos e emigrantes a regressar à Venezuela

As sanções aplicadas contra a Venezuela pela comunidade internacional desde 2014 mereceram uma atenção especial na primeira parte da conferência ‘Venezuela e Ribeira Brava: Separados pelo oceano, unidos pelo coração’, inserida na 12.ª Festa Luso-Venezuelana, com a cônsul-geral da Venezuela, Carol Delgado, a afirmar que a situação está a estabilizar, havendo cada vez mais venezuelanos a regressar a casa.

A cônsul-geral da Venezuela, Carol Delgado, destacou o esforço do governo venezuelano para a redução das sanções, apontando para a agenda de cooperação entre a Europa e a Venezuela, que tem atenuado a situação.

"Há um processo importante de regresso de venezuelanos à Venezuela", revelou, explicando que a situação ocorre fruto do plano Vuelta a la Patria (De Volta à Pátria), criado em 2019, que garante o transporte dos venezuelanos que migraram.

Carol Delgado adiantou ainda que o consulado da Venezuela tem assinado vistos de famílias madeirenses que estão igualmente a retornar à Venezuela.

"O venezuelano está a regressar de uma experiência de dor, mas também de percepção das oportunidades que a Venezuela tem", considerou.

Na ocasião, o empresário madeirense Anaclet Teixeira condenou as medidas sancionadoras que têm impactado negativamente na vida do povo residente da Venezuela, sobretudo os mais vulneráveis, com baixos rendimentos.

"As sanções são criminosas, vêm afectar o povo, aqueles que não têm condições, deixam o povo mais desnutrido...", classificou.

Anaclet Teixeira demonstrou "esperança" no levantamento das sanções e na recuperação do país.

Por sua vez, o jornalista Victor Hugo considerou que Portugal poderia colaborar mais com o país que durante décadas acolheu um elevado número de portugueses, que contribuíram para o desenvolvimento do país através do envio de remessas.

O Conselheiro da Diáspora Madeirense, Aleixo Vieira, frisou que, mais do que os portugueses, os europeus, no geral, "têm uma grande dívida com a Venezuela".

A Venezuela deu-nos tudo! No pós-guerra, os europeus chegavam aos milhares na Venezuela e todos eram bem-vindos. Aleixo Vieira

O responsável pelo órgão consultivo do Governo Regional sobre as comunidades madeirenses afiança que "nunca" sentiu por parte dos políticos da Venezuela "nenhum tipo de xenofobia".