Domingo escaldante

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo, 13 de Agosto, na Madeira, céu pouco nublado ou limpo e a temperatura máxima a ultrapassar os 30ºC.

O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e nas terras altas.

As temperaturas vão variar entre os 24 e os 31ºC no Funchal e os 22 e 28º no Porto Santo. O arquipélago da Madeira volta a apresentar hoje risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), como tal, o serviço nacional meteorológico recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, camisola, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

A Região da Madeira está sob aviso laranja devido ao tempo quente até às 23 horas deste domingo. O serviço nacional meteorológico alerta para a "persistência de valores elevados da temperatura máxima" na costa norte e sul da ilha da Madeira, bem como o Porto Santo.

As regiões montanhosas, que ontem estavam sob aviso vermelho devido ao calor, vão assistir a uma pequena descida da temperatura máxima ao longo do dia de hoje.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de norte com 2 a 2,5 metros na costa norte da ilha. Já para a costa sul, ondas do quadrante sul com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 24/25ºC.