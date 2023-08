Festa Luso-Venezuelana "é marca da Ribeira Brava e do DIÁRIO"

Foi com cheiro a iguarias típicas e um calor a lembrar a Venezuela, que o presidente interino do município da Ribeira Brava garante que a Festa Luso Venezuelana que decorre até domingo, na marginal da localidade, sob organização da Câmara Municipal local e do DIÁRIO, com o patrocínio da Empresa de Cervejas da Madeira e o Correio da Venezuela, "faz todo o sentido continuar a ser apoiada por ser uma marca" e prova, sublinha, "o sentimento e o reconhecimento que temos pela comunidade".

Jorge Santos falava antes da banda municipal entoar os hinos da Região, da Venezuela e de Portugal, assinalando o arranque oficial do evento que alia a animação à gastronomia, que tem como intuito a celebração e a união de dois povos, destacou.

Por seu turno, Susana Pimenta evidenciou que a iniciativa prima pelo espírito de liberdade que a Festa Luso-Venezuelana oferece. "Esta iniciativa, marcada pela animação dos ritmos latinos e intercâmbio cultural, tem crescido todos os anos, o que levou a organização a decidir reparti-la durante três dias, para que todos tenham oportunidade de a vivenciar".

"Este ano, em especial, conta com um programa cheio de actividades e um cartaz extraordinário de artistas convidados, que vão, com certeza, fazer as delícias dos participantes, voltando a repetir o sucesso dos anos anteriores", destacou a directora de Marketing da Empresa Diário de Notícias. Segue-se, a partir das 19h00, uma aula de instrumento musical típico venezuelano, o quatro, com o professor Óscar Brisaño. O dia vai terminar com música ambiente, entre as 20h00 e a meia-noite.

Estão reservados vários momentos de muita animação, sendo esperada a participação de milhares de pessoas, incluindo a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, amanhã.



Além de diversas actuações de vários artistas conhecidos da comunidade, também vão realizar-se as jornadas consulares, um torneio de softbol e um ‘show-cooking’ de iguarias latinas.