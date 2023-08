A Festa Luso-Venezuelana continua a gerar muita animação na marginal da Ribeira Brava, sendo ponto de encontro e de convívio entre uma comunidade de emigrantes e imigrantes, familiares e amigos.

O evento, organizado pelo DIÁRIO de Notícias e pela Câmara Municipal da Ribeira Brava, contou hoje com a visita do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Foi uma comunidade que veio trazer um grande contributo para a economia da Madeira, são pessoas trabalhadoras, que têm dinâmica e foi muito importante esta comunidade ser bem recebida, bem apoiada e bem integrada. Inclusivamente do ponto de vista da saúde pública. Fizemos tudo o que era possível para apoiar as pessoas, algumas delas vieram debilitadas, com falta de cuidados médicos. Hoje a comunidade venezuelana está perfeitamente integrada na Região Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

Albuquerque lembrou que "a remessa de emigrantes foi fundamental para a balança de pagamentos e para manter a economia do país a funcionar". Por isso, agora "numa altura difícil, fizemos o que tínhamos que fazer, que foi ter a disponibilidade para os acolher e para os integrar".

Foto Miguel Espada/ASPRESS

O presidente do Governo realçou ainda a forma que esta comunidade tem de encarar a economia: "São pessoas que investem e fazem os seus negócios, e isso veio facilitar as coisas. E não há nenhuma dúvida que em termos de dinâmica económica esta comunidade está perfeitamente integrada na região."

Foto Miguel Espada/ASPRESS

Miguel Albuquerque visitou os 15 stands de gastronomia típica, presentes na Festa Luso-Venezuelana 2023.

Este evento intercultural, com muitas iguarias típicas da Venezuela, animação e convívio, tem entrada livre e decorre até amanhã.